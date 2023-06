Transfermarkt continua a stilare classifiche in questo momento di stop, in attesa dell'inizio del calciomercato. Quest'oggi viene riportata la classifica delle squadre più tifate in Italia: al primo posto la Juventus con 8,7 milioni di tifosi. Poi le due milanesi seguite da Napoli e Roma. Sesto posto per la Fiorentina con 700.000 sostenitori, davanti alla Lazio con 600.000. Di seguito la top 10: