Affare col Pescara in vista per la Fiorentina. Anche se una delle due trattative potrebbe sfumare presto

Samuele Spalluto lascia la Fiorentina. Ma non in prestito, infatti l'ex Primavera viola andrà al Pescara. La squadra biancoazzurra lo acquisce a titolo definitivo. Ma secondo Pescarasport24 il club gigliato si è tenuto una percentuale sulla futura rivendita. Mentre invece Edoardo Pierozzi non lo raggiungerà. Il Pescara era una possibilità anche per lui, come vi avevamo raccontato. Ma alla fine i marchigiani hanno scelto Floriani Mussolini