Spalluto non si ferma più. Il ViP arriva in doppia cifra

Scatenato l'attaccante

Prima stagione fra i professionisti, primo traguardo da incorniciare. Samuele Spalluto (qui lo intervistammo in esclusiva) sembra non volersi fermare più. Contro la Viterbese, l'ex Primavera Viola, in prestito al Gubbio, è andato in gol sbloccando la sfida, ancora in corso, al 23esimo. Si tratta, da quando è arrivato in Umbria, del suo decimo centro stagionale. Dopo un inizio anno in sordina, il bomber si è preso decisamente la scena. E la Fiorentina osserva compiaciuta...