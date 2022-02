Spalluto ancora a segno col Pescara, ma non basta al Gubbio

L'ex Primavera della Fiorentina continua a far parlare di sé col Gubbio: a segno nella sconfitta per 3-1 rimediata a Pescara

Samuele Spalluto continua a mettersi in luce con la maglia del Gubbio . L'ex Primavera viola, in prestito in Umbria, è andato ancora a segno oggi, contro il Pescara. Il classe 2001 ha realizzato il momentaneo goal del pareggio, all'Adriatico. Bello e preciso il colpo di testa vincente al 50°, su angolo di Sainz Maza.

La sua marcatura, la sesta in campionato, non è bastata ad evitare la sconfitta degli egubini. La partita, infatti, è andata comunque appannaggio del delfino azzurro, vittorioso per 3-1 tra le mura amiche. L'altro "ViP" Ghidotti, anch'egli titolare a difesa dei pali del Gubbio, non è riuscito a tenere la propria porta inviolata, come avvenuto spesso in stagione.