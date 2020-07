Spalletti-ter a Roma? Possibile un incontro a breve con Baldini. Ma la Fiorentina…

Secondo tuttomercatoweb.com Luciano Spalletti e la Roma potrebbero ritrovarsi. Il consulente di Pallotta, Franco Baldini, starebbe pensando proprio al tecnico toscano in vista della prossima stagione, nonostante l’addio a Paulo Fonseca non sia così scontato. In programma dovrebbe esserci a breve un incontro tra le parti: per Spalletti si tratterebbe addirittura della terza esperienza come guida tecnica della formazione giallorossa. E la Fiorentina? Per ora zero certezze, ma solo voci sul tecnico di Certaldo, così come su De Rossi, Juric, Emery e gli altri. Di sicuro i viola a breve dovranno prendere una decisione, per iniziare a programmare il loro futuro.