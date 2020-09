Spadafora: “Sono preoccupato, ma non siamo nelle condizioni di dover sospendere il campionato”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato del delicato tema legato ai tanti contagi in casa Genoa:

Non siamo ancora nelle condizioni di dover sospendere il campionato. Questa situazione mi preoccupa molto, sicuramente, ora sentirò il presidente Gravina ed il presidente Dal Pino. Dobbiamo trovare un punto di contatto con il Coni e le federazioni nell’interesse di tutto il movimento dello sport italiano. Niente stop al campionato, per il momento. Sicuramente sono molto preoccupato dopo i tanti contagi in casa Genoa