SoundOn, la tua voce per Firenze: l’iniziativa della Fiorentina

Sarà on air da domani lo spot radio della campagna abbonamenti. Un coro di voci che si uniscono per un solo obiettivo: riprendere il nostro posto. È la voce di Firenze ma lo sarà ancora di più quando i protagonisti dello spot diventeranno i tifosi viola. Basta inviare un messaggio al numero +39 3351602713 contenente l’hashtag #QuestaèFirenze per ricevere tutte le istruzioni e avere la possibilità di partecipare allo spot radio più grande che c’è. Le voci raccolte fino al 31 luglio saranno infatti utilizzate per realizzare una seconda versione dello spot che sarà diffuso in agosto sui media e allo Stadio Franchi, in occasione della prima gara di campionato, per invitare quanti più tifosi ad abbonarsi.