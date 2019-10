Pioggia, vento, cartellini a raffica, nervosismo e quasi zero occasioni. L’Italia Under 21 non sfonda in Irlanda e finisce in 10 per il rosso diretto a Moise Kean. In parità numerica (espulso nella stessa occasione anche un giocatore irlandese), il ct Nicolato ha inserito al 67′ Riccardo Sottil. Per l’esterno viola poche chance di mettersi in mostra, tranne una galoppata nel finale, visto il campo pesante e gli animi perennemente riscaldati. Tra qualche giorno, in Armenia, la possibilità di rifarsi sia per lui che per Luca Ranieri, rimasto in panchina per tutti i 90′.