Sottil sr: “Sensazione unica vedere Riccardo in Serie A. Torino-Fiorentina partita delicata”

Intervistato da toronews.net, il doppio ex di Torino e Fiorentina, Andrea Sottil, ha parlato della gara di domani tra granata e viola:

E’ una partita molto delicata per entrambe le squadre. Sebbene vengano da una storia diversa: il Torino è una squadra consolidata che ha scelto la linea della continuità, la Fiorentina è stata rivoluzionata in estate. Il Toro era partito con ambizioni importanti, lo sanno tutti, poi sono arrivate delle difficoltà, ma la vittoria di Genova è stata molto importante. Ora i granata hanno un grande bisogno di dare continuità, ma anche la Fiorentina ha un disperato bisogno di punti. E’ una partita molto importante da entrambe le parti: sono due squadre con uno stato mentale simile, sebbene con una storia diversa. Riccardo? Ora vederlo in Serie A è ovviamente una sensazione unica, dopo tutti i sacrifici fatti insieme