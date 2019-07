Sottil sr: “Riccardo è felice del gol, adesso vuole conquistare Montella”

Andrea Sottil, ex difensore viola e oggi allenatore, ha parlato a Radio Sportiva del figlio Riccardo, attaccante della Fiorentina:

Ho messo la sveglia e ho guardato Fiorentina-Chivas, con Riccardo ho scambiato qualche messaggio su whatsapp. Era molto soddisfatto, mi fa piacere per lui e per la squadra. Gli sono serviti molto i sei mesi a Pescara, si è presentato in ritiro più pronto, sicuro e motivato per conquistare la fiducia di Montella. Gol a parte, mi è piaciuto come si è mosso in campo sia lui che la stessa Fiorentina. Ha ancora margini di miglioramento, può ancora perfezionarsi, però grazie all’esperienza in B è maturato. È uno che si prende la briga di puntare l’uomo, ultimamente ce ne sono pochi.