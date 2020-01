Sottil sr: “Futuro di Riccardo? Se ci sarà qualche occasione, la valuterà. Ma contento se resta”

L’ex viola Andrea Sottil ha parlato a TMW Radio del figlio Riccardo, attaccante viola: “Sono molto contento di quello che ha fatto. Sono già due anni che è in prima squadra, lo scorso anno ha fatto sei mesi buoni a Pescara, dimostrando il suo valore. Si è conquistato la fiducia di Montella quest’anno. Le sue caratteristiche sono più per un altro sistema di gioco, non lo aiuta il 5-3-2 ma si sta mettendo a disposizione. Vedremo cosa farà, ha molte offerte in A e B. Normale che un 20enne scalpiti per farsi vedere. Se ci sarà qualche occasione, la valuterà. Lui però non vuole andarsene da Firenze, ha un ottimo rapporto con tutti. Si tratta di capire quale sarà la soluzione migliore per farlo giocare. Ma se rimane a Firenze è contento”.