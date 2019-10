Sottil: “La Fiorentina c’è, peccato per il pari. Io a tutta fascia? Ci lavoro da un mese…”

Riccardo Sottil, intervenuto in zona mista dopo Brescia-Fiorentina 0-0, ha parlato della gara e non solo:

Abbiamo dimostrato che la Fiorentina c’è. Dopo un avvio complicato ci siamo ripresi e anche oggi abbiamo fatto un buon calcio avendo anche l’occasione per segnare. Nel finale è stata una bellissima azione, io stavo già esultando ma non ho visto cosa è successo, so solo che non è entrata. Rimpianti? Ovviamente c’è sempre voglia di giocare da parte mia, ma sono contento di entrare e dare il mio contributo. Il mister mi sta provando a tutta fascia da un mesetto e vuole che lo faccia bene con movimenti per me nuovi. Sono disponibile anche a giocare in quel ruolo. Sono soddisfatto di come è iniziata questa stagione, anche per la squadra perché stiamo vedendo una bella Fiorentina. Con la Lazio proveremo a vincere per fare un salto ulteriore in classifica.