Sottil e quella sostituzione contestata. Dainelli: “Gli dissi che era una ca**ta”

Riccardo Sottil è protagonista dell'ultima puntata de "La Giovane Italia", approfondimento di Sky Sport dedicato ai talenti emergenti. L'attaccante della Fiorentina ha ricordato l'episodio avvenuto nella gara di Coppa Italia col Cittadella: "Mister Montella mi aveva sostituito dopo l'espulsione di Venuti e me la sono presa, perché aspettavo da tempo un'occasione da titolare. Stavo giocando bene, ero in palla, e avevo fatto anche un assist. Mi arrabbiai con l'allenatore" dice Sottil, al cui fianco c'è anche Dario Dainelli che aggiunge: "Gli dissi che aveva fatto una ca**ta! Tecnicamente aveva tutte le ragioni ma così passava dalla parte del torto".