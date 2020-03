Sottil: “Dainelli importante per noi. Fiorentina vuole un futuro con giovani ambiziosi”

Riccardo Sottil è stato il protagonista della trasmissione “La giovane Italia” in onda su Sky Sport:

Guardavo la Serie A già piccolo. Dario (Dainelli, intervistato anche lui, ndr) è stato una persona importante per Firenze, portava in campo i suoi valori. Dario ha giocato contro mio padre. Erano due difensori tosti. Con Dario mi sono confrontato diverse, ho parlato con lui su cosa devo migliorare e sui miei limiti caratteriali. E’ una figura importante per noi. Siamo molti giovani, è un segno importante, vuol dire che il settore giovanile sforna talenti in casa. La Fiorentina vuole progettare il futuro con giovani ambiziosi.