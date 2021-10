Sonetti duro con Vlahovic: “Fiorentina presa in giro da lui e dal suo agente”

La Fiorentina ostaggio di Vlahovic e del suo procuratore: il parere dell'ex allenatore Nedo Sonetti sul caso del mancato rinnovo del serbo

Nel corso di 30° Minuto in onda su Toscana TV, l'ex allenatore Nedo Sonetti ha detto la sua sulla vicenda del mancato rinnovo di Vlahovic andandoci duro col serbo: "Rimango perplesso di tutta questa situazione, non mi sta bene che i calciatori oggi possano determinare una stagione che è iniziata bene e può finire male". E insiste: "Siamo ostaggio dei procuratori e Commisso ha ragione, portami 90 milioni e ti levi subito dalle scatole. Non è possibile che resti, il rischio è che si crei una turbativa all'interno dello spogliatoio dove un altro può arrivare a pensare "perché devo rimetterci io?". E adesso non ci sta facendo nemmeno la differenza...".