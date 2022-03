SONDAGGIO VN – Piatek, riscatto sì o no?

Lo stile di gioco della Fiorentina di Italiano non favorisce Piatek, ma il polacco ha grande disponibilità e spirito di sacrificio

Questo ultimo mese e mezzo di campionato sarà fondamentale per la Fiorentina anche in vista della prossima stagione. In ballo ci sono le decisioni in merito ai giocatori prelevati in prestito dalla società gigliata. In particolare, a tenere banco è la situazione di Kris Piatek. La Fiorentina prelevandolo a gennaio dall'Hertha Berlino si è assicurata l'opzione di riscattare il polacco al termine della stagione. Un diritto da esercitare sulla base di circa 15 milioni di euro. Il contestuale acquisto di Cabral (a titolo definitivo ndr.) e i dubbi sul reale adattamento del pistolero al gioco di Italiano hanno originato il dubbio. Tifosi e opinionisti si dividono attraverso radio e social, voi che fareste al posto della dirigenza gigliata. Votate il nostro sondaggio!