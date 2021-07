SONDAGGIO VN – Il futuro di Vlahovic sarà a Firenze? L’opinione dei tifosi

Resterà o no a Firenze Dusan Vlahovic? Il suo futuro sarà ancora alla Fiorentina? Il risultato del nostro sondaggio

Certamente è una delle incognite maggiori per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Resterà a sua disposizione Dusan Vlahovic? La stampa dà pareri discordanti che mutano giorno per giorno, ma la trattativa per allungare il suo contratto e di conseguenza mantenerlo a Firenze non è certo delle più semplici. Avete votato numerosi per svelare qual è il vostro ‘sentiment’ a tal proposito.