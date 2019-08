SONDAGGIO – Kalinic opzione per l’attacco, favorevoli o contrari al suo ritorno?

Dopo il ritorno di Milan Badelj, può essere la volta del ritorno di Nikola Kalinic. Il croato è reduce da due stagioni non brillantissime (per usare un eufemismo) con Milan e Atletico Madrid, ma Daniele Pradè lo sta valutando come uno dei profili giusti per la nuova Fiorentina. Due anni fa, proprio di questo periodo, ci fu il lungo tira e molla tra l’attaccante e la società viola: prima un allenamento saltato senza il permesso della società, poi il certificato medico presentato perché “impossibilitato a proseguire la preparazione insieme alla squadra”. Dietro c’erano questioni di mercato legate al suo passaggio in rossonero, che a giorni si concretizzò. Non la scelta migliore, visto che fu risucchiato dentro una stagione negativa, dove Montella gli preferì spesso Patrick Cutrone. Adesso però gli scenari sembrano cambiati…

