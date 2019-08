La Fiorentina sta lavorando a testa bassa per portare in riva all’Arno Franck Ribery: anche stasera, secondo Sky Sport, la trattativa tra le parti è andata avanti per cercare di trovare l’accordo completo. Il club gigliato avrebbe offerto all’asso francese 4 milioni annui più bonus, con un contratto dalla durata biennale. L’ex attaccante del Bayern sta riflettendo ma sarebbe propenso ad accettare, anche per dimostrare di essere ancora un calciatore da palcoscenici importanti. Adesso occorre risolvere gli ultimi cavilli finanziari e burocratici per riuscire a portare in fondo la trattativa. Curiosità: con Ribery arriverebbe a Firenze anche il suo fisioterapista personale, Giovanni Bianchi.

SCOPIRIAMO INSIEME LA CARRIERA DI RIBERY