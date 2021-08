Sky: Lirola al Marsiglia: è fatta! Risolti tutti i problemi con ACF. Le visite…

Lirola saluta la Fiorentina

Sembra essere (finalmente) tutto fatto per il trasferimento di Pol Lirola all'Olimpique Marsiglia. Dopo settimane surreali in cui il calciatore non ha certo spiccato per la sua professionalità, è arrivato il via libera al trasferimento della Fiorentina (che in un primo momento si era opposta per "farla pagare" al giocatore).