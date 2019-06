Sky: due proposte per Totti. Una è della Fiorentina

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i mittenti delle offerte ricevute da Francesco Totti nelle ultime ore sarebbero Sampdoria e Fiorentina. Il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero ama i colpi di teatro e la presenza di Eusebio Di Francesco in panchina potrebbe essere un incentivo in più per Totti. Che, allo stesso modo, a Firenze ritroverebbe Pradè e Montella, e magari anche Batistuta. Non è chiaro, però, se Totti voglia tornare subito in pista.