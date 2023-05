L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, sarebbe finito nel mirino di un club di Serie A. Come riportato da La Gazzetta di Modena, il tecnico viola è molto ben visto in Italia per quanto creato in questi anni e sarebbe finito tra le idee del Sassuolo per allenare la squadra B, dando vita al progetto Next Gen come la Juventus. Il club emiliano sarebbe pronto a sbarcare in Lega Pro e il ds Carnevali starebbe pensando proprio all'ex calciatore viola.