Sindaco Scandicci: “Tramvia e restauro, il futuro è il Franchi. Il Parlamento cambi la legge”

Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Stadio nuovo? Quando arrivarono i Della Valle vennero a Scandicci a vedere un terreno che era disponibile ma non se ne fece nulla, non trovarono l’accordo col privato. Se si vuole togliere un’incombenza a Pessina, sui vincoli del Franchi, il Parlamento può farlo. Va cambiata la legge togliendo i vincoli ed esaltando gli elementi architettonici di rilievo. Andrebbe fatta una tramvia intorno allo stadio e si riparte da qui. Stadio a Campi Bisenzio? Fossi è mio amico come lo è Nardella, ma sbaglia chi pensa che in poco tempo avremo il nuovo stadio a Campi. Ripeto: se si cambia la legge non serve molto tempo. Gli edifici devono essere vissuti, dagli stadi agli auditori. Il Franchi senza la Fiorentina andrebbe incontro al degrado, non c’è modo di riutilizzarlo. Pessina? È una persona ragionevole, applica la norma che ribadisco va cambiata.