Sindaco Bagno a Ripoli: “Per il centro sportivo è stato fatto il primo passo concreto, ad ottobre potrebbero iniziare i lavori”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato del nuovo centro sportivo della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

“Oggi è stato fatto un passo fondamentale per la costruzione del nuovo quartier generale della Fiorentina. Il progetto sta andando avanti, dopo diversi incontri sia con Commisso che con la Regione Toscana, ora siamo vicini alla conclusione del primo passo concreto. La Fiorentina ci ha fatto capire che il centro sportivo è di primaria importanza per loro, infatti a soli quattro mesi dall’acquisto della società, ad ottobre si potrebbero iniziare i primi lavori concreti per la costruzione della nuova casa della Fiorentina. La scelta è ricaduta sull’ex centro Enel di Bagno a Ripoli, abbiamo fatto molti incontri con Barone e Commisso, e tutte le parti in causa vogliono fare un grande progetto, anche attento all’ambiente, ed è per questo che anche la Regione ha dato subito l’ok.”