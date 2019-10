Sindaco Bagno a Ripoli: “Felici di ospitare la Fiorentina. Le tempistiche per realizzare il centro sportivo…”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato così a Violachannel.tv del nuovo centro sportivo della Fiorentina:

Nasce una nuova storia viola e siamo felici che parta da Bagno a Ripoli. È una grande occasione per il nostro comune, si recupera e si valorizza una porzione di territorio di pregio, ma che oggi era a rischio degrado, con un’idea progettuale che sarà sostenibile, attenta al paesaggio e rispettosa dell’ambiente. La nuova proprietà, il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e suo figlio Joseph, e naturalmente Giuseppe Barone insieme a tutto lo staff, hanno dimostrato da subito di volere far bene e velocemente. Noi lo abbiamo voluto altrettanto, e oggi siamo arrivati a questo traguardo. Orgogliosi di ospitare la nuova casa della Fiorentina e di dare il nostro contributo per farla crescere.