Sindaco Bagno a Ripoli: “Ci saranno ritardi ma voglio mantenere la promessa fatta a Commisso”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, a Radio Bruno:

Centro sportivo Fiorentina? Ci stiamo lavorando. Ci vorrà un po’ più di pazienza del previsto per l’emergenza Coronavirus. Tutti i cittadini possono fare osservazioni sul progetto, le avremmo concluse a fine aprile quindi ci sarà un piccolo slittamento. A Commisso avevo detto che a settembre ci sarebbe stato il via libera a costruire, speriamo di poterlo mantenere. Ho parlato con la Fiorentina, ci sono 10 milioni a bilancio sugli immobili (IL BILANCIO). A me dispiace che alcune società abbiano già grandi strutture e la Fiorentina non ancora. Le altre li hanno da venti o trent’anni, noi dobbiamo colmare questo gap. Ricordo un episodio, quando Milinkovic Savic stette al Franchi e poi andò via. Chissà, se forse ci fosse stato il centro sportivo da noi avrebbe osservato le colline. Poi sarebbe andato via lo stesso (sorride ndr), ma almeno sarebbe stato in una bella struttura.