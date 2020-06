Sind. Bagno a Ripoli: “Sarà difficile vedere Chiesa al centro sportivo. Rocco un leone in gabbia”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Mi piacerebbe vedere Castrovilli e Vlahovic allenarsi al centro sportivo. Ho molta fiducia nel serbo. Inoltre mi piacerebbe vedere Pezzella, anche perché abita a Bagno a Ripoli. Ribery? Abbiamo visto nei giorni scorsi il suo impegno. Chiesa mi pare un po’ più difficile vederlo nel nuovo centro, anche se il presidente ha detto di voler costruire una grande squadra. Non mi strapperei i capelli in caso di cessioni importanti, ma con un progetto importante alle spalle.

Lo immagino circondato dalle colline verdi. Penso che per i calciatori sarà molto bello allenarsi lì. Siamo in fase d’attesa. Fino al 3 luglio potremo fare solo dei sopralluoghi. Purtroppo il virus ha allungato l’iter amministrativo di tre mesi. Ho sentito Commisso la settimana scorsa. Mi ha detto che vuole tornare presto, è un leone in gabbia.