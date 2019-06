Simeone, una big dalla Francia ci prova per il Cholito

Continuano le voci riguardo il futuro di Giovanni Simeone, con il Cholito che probabilmente lascerà la Fiorentina, visto che è molto cercato in Italia e anche all’estero. L’ultima squadra in lista per l’attaccante argentino è il Marsiglia, che da come si legge su Le Phoceen, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 17 milioni di euro, che sarebbero cifra gradita alla società viola.