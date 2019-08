Simeone, contratto depositato in Lega: in serata l’ufficialità

Giovanni Simeone sta per diventare un nuovo giocatore del Cagliari, dopo una frenetica giornata di lavoro ieri. Il ragazzo ha scelto il Cagliari e oggi è volato in Sardegna, con la squadra rossoblu che ha depositato il contratto in Lega, ed è attesa in serata l’ufficialità da parte dei due club. Tutto definito, quindi, sia tra i club che con il giocatore, che dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto, ed è pronto ad iniziare una nuova sfida.