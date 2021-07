Si sposta ACF STORE DUOMO: Ecco la nuova collocazione

ACF STORE DUOMO si sposta. Decisa la nuova sistemazione, si attendono le date della riapertura

Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti lo store della Fiorentina riapre nel vano affianco a quello vecchio, sempre in Borgo San Lorenzo. Ancora non abbiamo notizie sulla data della nuova riapertura però si spera che i tifosi possano tornare a riempire il negozio viola, per acquisti, foto e autografi.