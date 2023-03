Settimana da sogno per Vannucchi, prima la firma sul contratto poi la convocazione

Una settimana che difficilmente dimenticherà il giovanissimo Tommaso Vannucchi. Il classe 2007, come vi abbiamo documentato in settimana, ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista con la Fiorentina per poi, soli tre giorni dopo, essere convocato per la prima volta con la prima squadra. Il portiere è stato chiamato da Italiano in seguito all'attacco influenzale che ha colpito Terracciano e lo ha costretto a dare forfait in extremis. Nelle precedenti giornate, per il ruolo di terzo portiere spesso Italiano aveva chiamato tra i grandi l'altro giovane talento del settore giovanile gigliato Martinelli. Il classe 2006, però, si trova con la Nazionale Under 17 e per questo non è stato chiamato per la sfida di domani contro la Cremonese.