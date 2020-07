Seric: “Fiorentina con Amrabat ha fatto un grande colpo, vuole essere il migliore di tutti”

Anthony Seric, ex calciatore croato del Verona tra le altre, e ora intermediario di mercato, che ha portato Amrabat agli scaligeri, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Conosco Amrabat da tanto tempo, la prima volta l’ho vista circa due anni fa in Belgio, ed è stata una mia scommessa. Ho provato a proporlo a varie squadre, poi l’ho portato a Verona ed è andata bene per tutti. Bisogna riconoscere alla Fiorentina il colpo che ha fatto, hanno investito molto, ma sono stati bravi a convincerlo. In questo momento lui è uno dei tre migliori centrocampisti di questa stagione, e lui ha la determinazione giusta per crescere, vuole essere sempre il migliore di tutti. Trattativa? Lui si è fatto mercato da solo, a gennaio ci sono state tante squadre che potevano prenderlo in inverno, ma lui ha scelto Firenze per il feeling che ha provato da subito, e sono sicuro che non abbia sbagliato. Juric? Non saprei il suo futuro, ma lui è un amico. Sono felicissimo per lui, lo conosco dai tempi in cui giocavamo insieme, sta ripagando con il lavoro la fiducia che hanno riposto in lui”.