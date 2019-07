Serena: “Nainggolan mi stuzzica, Lirola ottimo acquisto. Chiesa, perché dovrebbe esporsi?”

L’ex viola Michele Serena ha parlato a Radio Sportiva: “Lirola mi piace, ha fatto bene a Sassuolo e ha mostrato buone qualità. Penso sia un ottimo acquisto. Anche Boateng è una buona operazione per la nuova Fiorentina. Nainggolan alla Fiorentina mi stuzzica. Penso che in tutti i casi l’Inter debba contribuire nell’ingaggio o nel cartellino. Potrebbe essere un’ottima soluzione per i viola. Chiesa? Non trovo giusto che un ragazzo di 20 anni debba esporsi in prima persona. La Fiorentina non può competere per alti traguardi, credo che sia una decisione fondamentale e delicata da prendere”.