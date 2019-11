“Senza Ribery rischioso non mettere Boateng, ma Vlaho… Sulla Mercafir due problemi”

“Montella non crede in Vlahovic? Falsa notizia. Il serbo è stato subito titolare, ma mancando Ribery se non fai giocare Boateng rischi che vengano a mancare certi equilibri all’interno del gruppo. Perché non attacco a 3? Perché non ci sono gli uomini giusti per una difesa a 4. Questo spinge Chiesa in avanti, e non ci sono soluzioni dalla campagna acquisti, che qualche falla ce l’ha. A me non dispiacerebbe la coppia Chiesa-Vlahovic. Il secondo ha le stimmate del centravanti, ha bisogno di giocare.

Franchi? Credo che ieri Pessina abbia messo una pietra tombale. Il Comune è lanciatissimo sulla Mercafir, e lì si gioca la partita non semplice dei costi. Il Comune non è un privato, non c’è trattativa. Vediamo se tutto torna, Commisso ha due esigenze, tempi e costo, e ci sono problemi su entrambe”.

Queste le opinioni di Stefano Cecchi in collegamento con il Pentasport di Radio Bruno Toscana.