Sentite Foschi: “Manca tutto, a cominciare dalla passione. Commisso parla solo di stadio”

Rino Foschi, ex dirigente di Palermo, Genoa e Torino, è intervenuto a “Radio Viola”, in onda su Lady Radio:

Oggi molti procuratori prendono il ruolo dei DS, che quasi non esistono più. Io ricordo bene quando a Firenze c’erano i Pontello, era un discorso totalmente diverso, c’era la passione nel calcio di quel periodo. Oggi stento a vedere persino professionalità in alcune situazioni. Lo spogliatoio deve riuscire a fare gruppo anche fuori. A Firenze non c’è niente, da quello che sento tutti sono indicati responsabili, ma non funziona così. E’ facile fare il professore da fuori, ma adesso non ci si capisce nulla. Manca convinzione: dal presidente a chi scende in campo. Commisso parla solo di stadio: tante chiacchiere. Se fossi a Firenze mi preoccuperei. Se i calciatori sbagliano 5 passaggi di fila bisogna capirne i motivi. Prandelli ha avuto avventure e disavventure, adesso deve saper gestire lo spogliatoio.