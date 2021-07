Sentite Fontana: “Italiano uno dei più preparati. Ma andrà difeso”

Il supporto della dirigenza, secondo Fontana, sarà fondamentale

Condivido la scelta della dirigenza. È uno che ha raggiunto le categorie perché lo ha meritato. A La Spezia ha portato un'idea di calcio importante. Normale andare a cercare chi ha le idee. Però nelle difficoltà la dirigenza lo dovrà sostenere, può capitare che le cose non vadano per il verso giusto. Dovranno essere bravi a confermare questa decisione, è uno dei tecnici più preparati. Ho fatto con lui il corso al master e ho visto in lui qualità importanti. Complimenti ai Viola, avranno un tifoso in più.