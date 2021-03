Quella di sabato prossimo all’Olimpico di Roma potrebbe essere anche un crocevia per Vincenzo Italiano o almeno queste potrebbero essere le avvisaglie. Perché Lazio-Spezia diventa anche un po’ un curioso incrocio di voci e possibilità che si stanno aprendo nei confronti del tecnico di Karlsruhe, che ha ancora un anno più opzione di contratto con lo Spezia, una clausola rescissoria a suo carico di un milione di euro, ma anche la consapevolezza che sarà il risultato degli aquilotti alla fine dell’anno a guidare tutto il futuro. Detto questo, si rileva che ci sono al momento tre squadre che per lo meno stanno monitorando Italiano in ottica futura: Napoli, Lazio e Fiorentina. Lo riporta l’edizione di La Spezia de Il Secolo XIX.

