Sconcerti: “Un’impresa fare 3 su 3 con la Dea. Italiano è l’opposto di Mourinho”

"Se mi aspettavo una Fiorentina così? No, è quasi impossibile per chiunque al mondo battere l'Atalanta tre volte su tre. In trasferta poi sono un'altra squadra: mi aspettavo toccasse a loro vincere. Italiano è la dimostrazione dell'opposto di Mourinho: se la Roma non ha la classifica che ha, è quasi un dovere partire con le domande dall'allenatore".