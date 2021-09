Sconcerti: “Le ali sono il limite della Viola. Rinnovo Vlahovic? Sono ottimista”

Il commento del noto giornalista fiorentino: "Io cercherei di smettere di farne l'argomento principale"

Il "direttore" Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni in merito al rinnovo di Vlahovic, tema caldissimo in questi ultimi giorni :

"Non ho capito perché abbia tenuto dentro Callejon e Saponara fino in fondo. Quello è uno dei veri limiti: in questo tipo di gioco ogni tanto le ali devono segnare. Sono contento però perché vedo crescere difensori e centrocampisti, in attesa di capire come farà quando li avrà tutti disponibili"