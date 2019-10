Sconcerti su Chiesa: “Paga le dichiarazioni di Gasperini. Ma il suo silenzio…”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato anche di Federico Chiesa:

Che messaggio è quello del silenzio di Chiesa, visto che ormai non parla più? Di lui mi interessa solo il rendimento sul campo, che è molto sceso: non si può continuare così. Abbiamo un grande bisogno del ritorno di Chiesa a buoni livelli. La simulazione di ieri? Paga le dichiarazioni discretamente infami di Gasperini e un suo modo di giocare, ossia un equilibrio sempre delicato perché tende a cadere. Nel passato ci sono stati un sacco di giocatori così. Oggi con l’atletismo che c’è in campo a un giocatore non troppo grosso quando va via in linea retta gli basta poco per essere buttato a terra. Non è un simulatore.