Intervenuto nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del momento viola: “Abbiamo solo due-tre giocatori di qualità, e non mi sembra che abbiano nemmeno troppa voglia…”. Capitolo allenatore: “Non si può paragonare De Rossi a Spalletti, che prima diventi allenatore, la Fiorentina non può permettersi di prendere un esordiente. Per il prossimo anno vorrei un tecnico sicuro, non scommesse. A Spalletti però credo poco, significherebbe un investimento pesante della società: è uno di noi, e venire a Firenze sarebbe dura perché è uno che parla e la pensa come noi. Juric? Mi piace come idea, ma vorrei vedere la squadra che gli mettono a disposizione. La Fiorentina starebbe cercando un allenatore di livello internazionale, ma con che squadra? Dobbiamo ricostruire profondamente”.

Sulla questione Chiesa: “Qui devono parlare i vertici viola, non lo può fare un tesserato come Pradè. Vorrei capire che cosa sta succedendo, non opinioni. Male come quest’anno non l’ho mai visto giocare, che Joe Barone o Commisso ci dicano le cose come stanno. La Fiorentina è per metà da ricostruire, e come accaduto un anno fa con Chiesa non possiamo sbagliare neanche la valutazione di Castrovilli.

Sulla società: “Vogliamo risposte: non abbiamo più fiato, anche se ora le squadre non si allenano. Mi sembra che la squadra sia stata lasciata sola, non ben gestita dalla società come con i Della Valle. Qui chi comanda? E’ un anno che aspettiamo l’incontro con Chiesa e non può parlare solo un tesserato come Pradè: serve una linea della società che lui non può dare”.

Sul caso relativo a Ribery: “Mi ha stupito il comunicato della curva, potevano dirla in maniera più pacata. ‘Si sciacqui la bocca prima di parlare di Firenze‘ è roba da matti”.