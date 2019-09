Sconcerti: “Su Ribery sbagliavo, è un mentore. Che monumento è il Franchi senza Fiorentina?”

Il giornalista tifoso viola Mario Sconcerti ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Bruno:

La Fiorentina è stata meno ordinata di altre volte, come contro la Juventus , ma che ha meritato la vittoria. Ribery? Credevo fosse solo un acquisto di propaganda, invece mi sono decisamente sbagliato. In campo è un mentore, oltre che un secondo allenatore, ha una grandissima leadership. La Fiorentina ha avuto paura ieri, contro l’Atalanta ha subito tre gol in dieci minuti. Bisogna reggere in quei momenti, ma io non credo che sia un problema di uomini. Badelj? Non sono preoccupato, non è mai stato un fuoriclasse ma un buon giocatore. Ha bisogno di pensare, come tutta la squadra. Riserve? La Fiorentina non ne ha, non c’è una mezzala di riserva. Stadio? Sono rimasto stupito dalla decisione della soprintendenza sullo stadio che è una cosa viva, non un monumento: esiste fino a che lo abiti. Se viene costruito un nuovo stadio cosa succede al Franchi? Se lo stadio non viene usato è un monumento morto.