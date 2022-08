Sconcerti: “Quarta titolare non è notizia straordinaria. Tra Barak e Bajrami…”

L'editorialista del Corriere della Sera, ex dirigente viola, Mario Sconcerti , è stato il protagonista del filo diretto nel "Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

Demme? E' un buon giocatore, ma in mezzo la Fiorentina è coperta. Se, però, ci fosse la possibilità di prenderlo, bene, ma non penso che il Napoli lo dia via.

La poca flessibilità di Italiano è un problema. Il modulo di gioco è un punto di partenza, non d'arrivo, in questo momento ci mancano giocatori profondi e di qualità in mezzo al campo. Ci limitiamo al raddoppio tra ala e terzino. Penso che questo gioca possa essere modernizzato. Un gioco basato sul tenere il pallone per tre minuti senza tirare in porta non è moderno".