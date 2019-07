Sconcerti: “Permanenza Chiesa sarebbe grande acquisto, ma poi a gennaio…”

Mario Sconcerti ha dispensato opinioni durante il filo diretto con gli ascoltatori del Pentasport. Ecco di seguito i concetti espressi:

“Capisco Commisso, come ha detto lui non c’è più molto tempo per fare grandi progetti. Servono soluzioni gestibili. Fiorentina scavalcata dalla Juve su Chiesa? I contratti non sono sacri, abbiamo appena rinegoziato quello di Veretout per la sua cessione: non si guardi soltanto alle questioni che ci interessano. I contratti vengono interrotti da entrambe le parti, è per questo che esiste il mercato. Trovo inopportuno tenere il giocatore migliore solo per un altro anno. Se Chiesa accetta di essere al centro del progetto e rinnova, è un conto; ma se devo aspettare gennaio per riparlarne, non mi sembra che porti nessun vantaggio. Se resta, è un grande acquisto, ma conosco la mia gente, a gennaio si ricomincia. Escludo comportamenti al limite del delinquenziale da parte della Vecchia Signora: una Juve arrabbiata è meglio non averla contro, ma tutto qui.

Ho visto stanotte una partita confusa ma con buone notizie, da parte di una squadra che avrebbe delle difficoltà ora come ora a giocare in Serie A. Sento parlare di Fair Play Finanziario, ora sono tutti esperti, ma quando c’erano i DV nessuno ne voleva sentire. Prima di entusiasmarmi voglio vedere cosa mi dà la nuova proprietà. Io non sono rassicurato da Commisso per le sue dichiarazioni; sono convinto che voglia bene alla Fiorentina, ma aspetto che mi dia qualcosa.

Saponara un giocatore davvero trasformato, un todocampista, paragonabile a Borja: va alla sua velocità ma ha i piedi migliori della squadra. Chiesa impressionante, di un’altra categoria, se possibile anche migliorato. Interessantissimi Castrovilli e Ranieri, quest’ultimo capace di costruire da dietro anche se colpevole sul primo gol. E non parlo di Vlahovic, che sembra giochi in A da 10 anni. Biraghi non è mai stato un fenomeno, non era nemmeno in forma, prima partita per lui. Hristov ancora immaturo.”