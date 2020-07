Sconcerti: “Per la Fiorentina chi mi piacerebbe in panchina? Sousa, perché no?”

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche di Fiorentina:

Si fa un gran parlare a Firenze del nuovo allenatore, ma senza giocatori è difficile fare bene. Avete visto Ribery? Ci vogliono calciatori che abbiano vinto qualcosa in carriera, sono quelli che ti fanno la differenza. Chi in panchina? Di Francesco è un ottimo profilo, ma io riprenderei Paulo Sousa: conosce già il nostro campionato ed è di respiro internazionale. Non è una minestra riscaldata, noi del resto a Firenze amiamo la ribollita…