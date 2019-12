Sconcerti: “Montella se ne deve andare. Servono rinforzi, se non si vuole spendere…”

Così Mario Sconcerti a TMW Radio: “Montella ha fatto ottimi risultati a Firenze, ma non significa niente. E’ un inciampo del destino Montella. Se ne deve andare, stiamo aspettando qualcuno che lo mandi via a Firenze. Ma il problema non è lui ma la squadra, veramente brutta. E’ costruita male, servono almeno 4 giocatori d’esperienza per tornare in corsa. Finora di soldi non ne sono stati tirati fuori, ora serve farlo. Se non vogliono spendere, possiamo anche andare in B. Non vorrebbero in società una sostituzione traumatica. A Natale c’è una sosta, quindi chi arriva può pensare con calma”.