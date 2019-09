Sconcerti: “Mercato brillante ma senza logica, prenderei Spalletti”

Mario Sconcerti, storico giornalista fiorentino, ha parlato del momento della Fiorentina al Pentasport:

Con il Genoa ho visto una brutta partita, ed è andata come mi aspettavo. A Marassi è come non aver giocato, abbiamo solo subito gli avversari, e questo mi fa venire dei dubbi. Spero che la difesa inizi a giocare sul serio, visto che Milenkovic e Pezzella, fin qui non hanno fatto bene, anzi, la Fiorentina ha subito 6 gol in due partite, e questo è un problema. Inoltre credo manchi il giocatore capace di fare gol. La nuova proprietà ha fatto un mercato brillante ma con poca logica. Spalletti? Lo prenderei subito, se venisse, visto che ha un contratto molto oneroso con l'Inter. Se Montella non vince nessuna delle prossime due partite, il dato diventa preoccupante.