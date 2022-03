Sconcerti: “Inter-Fiorentina? Brozovic out buon punto di partenza. Gli esterni…”

Il punto di vista del giornalista

"Inter-Fiorentina? Bisogna vedere che effetto farà San Siro pieno alla squadra, non sarà una partita facile, ma l'assenza di Brozovic è un buon punto di partenza per noi. Piatek o Cabral? In prospettiva assolutamente Cabral. Italiano non cambia sempre gli esterni per il gustare di cambiare, ma perché nessuno lo convince fino in fondo; negli altri ruoli i titolari li conferma, invece gli esterni li alterna perché fondamentalmente non gliene piace uno. Coppa Italia? Sono convinto che si possa fare risultato a Torino, ma a patto che si torni a giocare velocemente e di prima".