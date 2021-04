Sconcerti: “Gattuso è capace, mi va bene. Futuro di Vlahovic? Dipenderà da lui”

L'opinione di Sconcerti sui temi più caldi di casa Fiorentina

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina: "A me Gattuso piace, o meglio mi va bene. Ho avuto modo di vedere da vicino il suo lavoro sul campo e fuori dal campo. È un tipo di persona che piace a noi, una persona schietta, e anche un allenatore capace . Il suo Napoli avrebbe potuto fare anche meglio se non avesse avuto tutti quegli infortuni in attacco. Ma con questa Fiorentina, con questa squadra qui intendo, farebbe poco anche lui : nel caso in cui venisse Gattuso si dovrebbe puntare su giocatori sicuri".

Ha poi continuato: "Se mi accontenterei di due punti con Sassuolo e Verona? Ma magari. Sono due squadre davanti a noi, secondo quale logica dovremmo aspettarci di più? Questo non significa che dobbiamo andare in campo per pareggiare, ma se finiamo pareggiando può andar bene. Vlahovic? Capisco che ci sia preoccupazione, noi non possiamo tenerlo, bisogna vedere che cosa vuole fare lui. Noi possiamo fare veramente poco, se il giocatore vorrà andare via andrà via. Non siamo in grado di tenere nessuno perché non abbiamo nulla da offrire. Vlahovic non è un ragazzo, è il miglior giocatore che abbiamo, i ragazzi siamo noi!"