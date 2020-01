Sconcerti: “Gasperini? I tifosi viola hanno infangato il nome di Firenze. Juan Jesus arriverà”

Il “direttore” Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfono del Pentasport di Radio Bruno:

Vorrei capire perchè Gasperini è stato offeso per un’ora e mezzo, non ha senso prendersela con l’allenatore, noi siamo stati più colpevoli di lui. Mi vergogno perchè viene infangato il nome di Firenze. L’offese alle madri sono molto forti e Gasperini non ha sbagliato in conferenza stampa, ha solo espresso il suo disappunto per l’atteggiamento dei tifosi viola, limitandosi a rispondere alle provocazioni. Il vero problema è l’anonimato nel quale rimangono coloro che insultano allo stadio. Mercato? Juan Jesus arriverà, ci sono le conferme da Roma, la Fiorentina pagherà 4 milioni per il cartellino del difensore brasiliano (SCHEDA). Amrabat è un giocatore molto interessante, non è un regista, ma lo vedrei benissimo come mezz’ala insieme a Castrovilli. Commisso sta mantenendo le promesse, se arrivasse un centrocampista sarebbero già 40 i milioni spesi in questa sessione invernale, dobbiamo essere fiduciosi.